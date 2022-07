TRAGÉDIA: Cinco morrem e vários ficam feridos após colisão entre van e caminhão em BR no Acre

Pelo menos 5 pessoas morreram e outras ficaram feridas, após uma colisão entre uma van e um caminhão na manhã desta quarta-feira (27), no KM 100 da BR-317 próximo ao Restaurante Araxá no município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, a van de cor branca, trafegava sentido Xapuri/Rio Branco e transportava pacientes do bairro Sibéria, no município de Xapuri, para fazer hemodiálise em Rio Branco. Na altura do Araxá, um caminhão modelo baú de cor branco, trafegava no sentido contrário, ou seja, Rio Branco/Xapuri, invadiu a pista contrária e acabou colidindo na lateral da van.

Na colisão, pelos menos se conta que cinco pessoas morreram e outras ficaram feridas no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância 01, 02 e outras básicas saíram com médicos dentro para tentar salvar a vida dos passageiros da van. O helicóptero do Governo do Estado, harpia 01, também foi acionado para ajudar nos resgates das vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), já se encontra no local, a área foi isolada para os trabalhos da perícia. O rabecão do Instituto Médico Legal (IML) também já foi deslocado juntamente com a equipe de Polícia Técnica Científica para fazer a perícia e recolher os corpos para trazer para Rio Branco, onde passarão por exames cadavéricos.

