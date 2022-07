Equipe do TJAC realiza agenda de alinhamento para Projeto Cidadão em Sena Madureira

Nesse último final de semana, mais 500 quilos de mandi foram descarregados no Mercado do Peixe, em Sena Madureira. Essa carga veio do município de Boca do Acre (AM), onde há alguns dias as piracemas estão sendo encontradas pelos pescadores.

O diferencial no momento diz respeito ao preço praticado. Houve uma diminuição no preço do quilo do mandim. Agora, quem procura o mercado local vai pagar 20 reais pelo quilo do peixe não tratado e 23 reais pelo tratado.

“Há meses a gente vem importando o produto de outras cidades e até mesmo de fora do estado. O mandim é uma das espécies mais apreciadas do consumidor local”, comentou o pescador Gean Carlos.

Neste ano, as piracemas de mandim ainda não surgiram na região de Sena Madureira. Cidades acreanas como Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul já viveram momentos de fartura nesse sentido.

