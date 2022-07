Varíola dos macacos: OMS declara emergência internacional de saúde

O Jovem Advogado Maycon Moreira, natural do município de Sena Madureira, cedeu uma entrevista exclusiva ao nosso portal e falou sobre a vida pessoal, profissional, e sua história de superação até se tornar um dos principais advogados do Estado.

De família simples, ele viu nos estudos a oportunidade de vencer na vida, e é aí que entra em cena sua amizade com o Prefeito Mazinho Serafim, que já perdura por mais de 12 anos. “Quando conheci o Mazinho, eu era apenas um estudante do ensino médio, e ele nem era Prefeito ainda, dali em diante criamos um laço de amizade muito forte, nem imaginava que ele iria me ajudar a realizar meu sonho. Ele me ajudou quando ninguém queria me ajudar, foi o primeiro a acreditar no meu potencial”, afirmou.

Como todo jovem do interior, Maycon almejou cursar uma faculdade quando concluiu o ensino médio, mas para isso, precisava de alguém que o ajudasse, que acreditasse nele, igual sua avó-mãe Maria Adelina, que apesar das poucas condições financeiras sonhava com um futuro melhor para o jovem. “Tenho muita gratidão também por minha avó-mãe Adelina, ela não mediu esforços para que eu vencesse na vida, quando decidí cursar uma faculdade ela foi minha fiadora no FIES e me ajudava na medida do possível, abaixo de Deus devo tudo a ela e ao Mazinho”, disse o Advogado.

Maycon também destaca o apoio que recebeu do irmão, O Frank da Financeira Sena. “O meu irmão Frank também me ajudou muito, se hoje sou um advogado de renome, que atua em casos de repercussão em todo o Estado, como o do Trisal que ocorreu em Epitaciolândia por exemplo, devo isso as pessoas que sempre acreditaram em meu potencial, ninguém vence na vida sozinho”, disse.

Com apenas 2 anos de carreira na Advocacia, Maycon recebeu moção aplausos pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, a homenagem emocionou o jovem. “Fiquei muito feliz em receber essa homenagem da Câmara Municipal de Sena Madureira, isso é fruto do empenho que tenho durante o exercício do meu trabalho. Vou continuar dando o meu melhor, essa moção de aplausos me deu ainda mais ânimo e força de vontade”, salientou.

Vale destacar que a história de Maycon, serve de inspiração para todos os jovens que sonham em vencer na vida através de dedicação aos estudos. Porém todo esse sucesso não tirou a humildade de seu coração, ele faz questão de agradecer a todos que de alguma forma o ajudaram durante a caminhada. “Externo minha gratidão em primeiro lugar ao grande Deus, que é digno de toda honra e glória, agradeço também a todos que me ajudaram desde a minha infância, que sempre me incentivaram a prosseguir. Não cansarei também de agradecer a minha avó-mãe Adelina, ao meu amigo que também considero um pai, Mazinho Serafim, e ao meu irmão Frank. Que Deus os recompense por todo o bem que me fizeram”, concluiu.

Por Ricardo Amaral

