Policial Penal apreende maconha e cigarros com visitante que tentava entrar no presídio de Sena Madureira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) se reuniu nesta segunda-feira, 18, com representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para tratar sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas na 47ª edição da Expoacre, que será realizada entre os dias 30 de julho e 07 de agosto, em Rio Branco.

Pelo MPAC estiveram presentes, o procurador de Justiça Getúlio Barbosa de Andrade e os promotores de Justiça Luis Henrique Rolim, Diana Soraia Tabalipa e Alekine Lopes dos Santos. O encontro contou também com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (RBTrans), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, da Polícia Militar do Acre e de membros da comissão organizadora da Expoacre 2022.

Na ocasião, foram discutidas as atribuições que cada instituição irá assumir, no que se refere a fiscalização e promoção de ações necessária para que a Feira Agropecuária ocorra de forma pacífica, garantindo a segurança e integridade dos participantes. Um dos pontos destacados foi o plano de segurança de evacuação e contra pânico de pessoas, como uma exigência do Corpo de Bombeiros.

Os membros do MPAC puderam esclarecer, durante a reunião, sobre cláusulas dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), que tratam de questões como a proteção dos animais durante a cavalgada, a permanência de menores no evento, bem como a mobilidade e segurança do público.

O procurador de Justiça Getúlio Barbosa, coordenador do grupo instaurado pelo MPAC para acompanhar e fiscalizar o evento, falou sobre a importância do diálogo entre as instituições para o planejamento de ações essenciais. “Observamos em anos anteriores alguns deslizes que trouxeram problemas ao evento, mas quando o planejamento é feito com dedicação, os deslizes podem acontecer, porém já estão previstos no próprio plano. Parabenizo os órgãos envolvidos e desejo sucesso nesta edição do evento”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha, reforçou a necessidade de cooperação entre a instituições. “O objetivo do encontro de hoje é fazer uma reflexão de como será o funcionamento das forças de fiscalização e prevenção de incidentes durante a Expoacre. É também um momento propício para tirar dúvidas quanto a atuação desta força integrada de fiscalização”, completou.

Hudson Menezes – Agência de Notícias do MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram