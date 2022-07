Jovem é morto após criminosos invadirem casa e incendiarem residências na Sobral

Um homem identificado pelas iniciais R.W.P. da S., de 31 anos, foi preso em flagrante por estelionato neste sábado, 16, pela Polícia Civil na hora em que foi a uma loja de Cruzeiro do Sul, buscar itens eletrônicos que havia “comprado” por meio do golpe do falso pix.

Entre os produtos “adquiridos” havia caixas de som, fones de ouvido, carregadores e raquetes para matar mosquitos.

Segundo o delegado Rômulo Carvalho, o estelionatário aplicou o golpe outras vezes na mesma vítima no município, o que somaria um prejuízo de R$ 18 mil.

“A prisão em flagrante foi efetuada por meio do Núcleo Nepatri. Foi dada voz de prisão em flagrante e o suspeito conduzido à Delegacia. Os bens foram restituídos à vítima e o suspeito posto à disposição da Justiça”, relatou o delegado.

Por Sandra Assunção

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram