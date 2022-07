Operação ‘Checklist’ do MP e Polícia Militar cumpre 58 mandados no AC contra organização criminosa

Uma operação da PMAC e Polícia Federal (PF), realizada na última terça-feira, 12, no município de Cruzeiro do Sul, resultou na prisão de dois homens, fortemente armados, no resgate de quatro vítimas e na possível elucidação de um assassinato ocorrido no último sábado, 9, naquele município.

De acordo com a equipe que efetuou a prisão do grupo armado, a abordagem aconteceu por volta das 2:00h, próximo à terra indígena Katukina. Segundo relatos dos policiais, a guarnição integrada, em cumprimento à Operação HÓRUS (Programa V.I.G.I.A, do governo federal), deparou-se com um veículo, marca Volkswagen, modelo Saveiro, de cor preta, e deu ordem de parada. Ao perceber a abordagem poli- cial, o condutor parou bruscamente e quatro homens, incluído o motorista, deixaram o veículo, atirando em direção à equipe po- licial. Após, fugiram, adentrando a mata, iniciando-se a perseguição, que resultou na prisão de dois integrantes do grupo criminoso e na apreensão de uma escopeta, calibre 20, e munições.

Paralelamente, parte da guarnição verificou que, na carroceria e cabine do veículo, encontravam-se quatro homens amarrados e feridos. À polícia, as vítimas informaram que estavam sendo levados para serem executadas por aquele grupo criminoso, “em um tribunal do crime”.

Concluída a missão, os policiais envolvidos destacaram a integração das forças de segurança, no âmbito do estado do Acre, no sentido de potencializar ainda mais o combate à criminalidade. O caso foi encaminhado à delegacia de polícia e, posteriormente, ao Poder Judiciário, para as demais providências cabíveis.

Folha do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram