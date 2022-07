Uma morte por Covid e 224 novos casos nas últimas horas no Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu as inscrições para uma nova seleção de alunos para o Curso de Qualificação Profissional de Microempreendedor Individual (MEI), ofertado pelo programa Qualifica Mais Progredir, em Rio Branco. O curso será presencial, gratuito, com aulas no período noturno no Campus Rio Branco (Xavier Maia) e carga horária total de 160 horas.

O curso é destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham 18 anos ou mais, e Ensino Fundamental Completo.

As inscrições devem ser realizadas nos Conselho Regional de Assistência Social (CRAS) onde o candidato estiver cadastrado, até o dia 15 de julho. Estão sendo ofertqadas 160 vagas.

Documentação

Para concorrer a uma vaga no curso de Microempreendedor Individual é preciso preencher a ficha de inscrição (disponível no Anexo III do edital) e anexar os documentos obrigatórios, que são:

a) Comprovante de nível de escolaridade completo (declaração ou autodeclaração – Anexo IV do edital, histórico ou certificado);

b) Documento de identidade com foto;

c) CPF, caso não conste no documento de identidade;

d) Número de Identificação Social (NIS/PIS), se houver;

e) Documento comprobatório de ser beneficiário ativo do Programa Auxílio Brasil (Folha de pagamento atualizada) ou inscrição no CadÚnico (Folha resumo atualizada).

Acesse a página do edital: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/611/

A lista de inscritos será publicada na página do edital no site do Ifac, no dia 18 de julho. A seleção dos candidatos será feita através de sorteio público realizado on-line no canal do Ifac no Youtube, às 9h do dia 21 de julho.

O Processo Seletivo Simplificado é conduzido por uma comissão designada pela Pró-Reitoria de Extensão do Ifac. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]

O Programa Qualifica Mais Progredir 2021 é uma ação do Governo Federal, executado pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), com a finalidade de capacitar, em cursos de qualificação profissional de Microempreendedor Individual, os beneficiários do Programa do Auxílio Brasil. O programa também visa contemplar pessoas inscritas no CadÚnico com base nas perspectivas de necessidade de mão de obra qualificada, nos arranjos produtivos locais e nas características do público com necessidade de qualificação.

