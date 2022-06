NOTA DE ESCLARECIMENTO, Encaminhada pelo advogado do empresário Aécio Teixeira 

Residente no Bairro São Felipe, em Sena Madureira, o autônomo Izailton Gadelha, 30 anos de idade, sofreu uma profunda mudança em sua vida no ano de 2016. Ao se encontrar na comunidade Providência, Rio Macauã, ele caiu de cima de uma árvore (mangueira) e, por conta do acidente, ficou paraplégico.

Ouvido com exclusividade pela reportagem do ContilNet, disse que vem lutando ao longo desses anos e que seu maior sonho é poder andar novamente. “Esse acidente mudou a minha vida completamente. Hoje, dependo das pessoas praticamente para tudo, mas não perdi as esperanças”, frisou.

A família descobriu, mediante algumas pesquisas, que há um tratamento raro que pode reverter a situação. Na verdade, são dois procedimentos: colostomia e um transplante medular.

Tal tratamento é feito na Inglaterra e custa em torno de 337 mil reais.

Visando angariar todo esse recurso, a família de Izailton Gadelha está promovendo uma rifa cujo prêmio são 155 hectares de terras que ficam no ramal do Narcélio, zona rural de Sena Madureira. As terras estão avaliadas em mais de 300 mil.

“Para muitos, pode parecer impossível, mas eu tenho fé e peço que a população acreana me ajude nessa batalha. Tenho somente 30 anos de idade e repito: o meu maior sonho é voltar a andar”, disse ele.

O sorteio da rifa ocorrerá no dia 30 de setembro deste ano.

Quem quiser adquirir a rifa ou ajudá-lo de alguma maneira, o contato é (68) 99988-5303.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram