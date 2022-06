Polícia Civil apreende armas e gado furtado

Um trabalho investigativo da Polícia Civil por meio da Delegacia da 2ª Regional recuperou na tarde da última sexta-feira, 18, no município de Bujari, 04 bovinos da taça Gir/Holanda que haviam sido furtadas de uma propriedade rural no município.

De acordo com delegado Samuel Mendes, que preside o inquérito, o gado está avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

Em evolução do processo investigativo a equipe conseguiu

apreender 02 (duas) espingardas no município de Acrelândia, que segundo a investigação, eram utilizadas no cometimento do delito.

A Polícia Civil segue cima investigação no sentido de identificar os autores do furto e responsabilizá-los pelo crime.

Ascom/Polícia Civil do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram