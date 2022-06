Na estrada de Manoel Urbano, infratores matam boi e fogem com a carne

está semana o corpo de Bombeiros realizou o resgate de uma vítima que havia caído do cavalo, no Ramal do Cachoeira, que fica ,aproximadamente, 12km da cidade de Tarauacá.



.

O solicitante informou que o garoto estava com o braço quebrado e com dificuldades para andar, também informou que não era possível entrar com o carro no local e iria tentar levar a vítima o mais próximo da entrada do ramal, imediatamente os bombeiros militares acionaram a Polícia Civil local, que prontamente disponibilizou o quadriciclo para a ocorrência.

.

Após 3km, as pessoas que transportavam o garoto com uma rede foram avistadas. O braço fraturado da vítima já havia sido imobilizado, logo, os bombeiros militares realizaram o transporte seguro até o Hospital local para que o mesmo recebesse os devidos atendimentos.

Ascfo-Acreonline

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram