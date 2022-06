A convite de Alan Rick, ministra Cristiane Britto cumprirá agenda no Acre

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, confirmou a vinda ao Acre a convite do deputado federal Alan Rick (União Brasil), pré-candidato a senador, na próxima segunda-feira, 20.

A ministra virá acompanhada de uma comitiva do governo federal para entregas de veículos e equipamentos aos conselhos tutelares de 12 municípios acreanos, parte deles frutos de emenda parlamentar do deputado Alan Rick. A solenidade de entrega está prevista para às 15h, na frente do Palácio Rio Branco.

Cristiane Britto também fará o anúncio da instalação da Casa da

Mulher Brasileira no Acre e abrirá o Workshop de Capacitação da Rede de

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Estado. Agendas marcadas para às 9h30 da manhã, também na frente do Palácio Rio Branco. A chegada ao aeroporto, no Acre, está prevista para às 8h45.

Também integrarão a comitiva, o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Ana Munhôz, a Diretora do Departamento de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Grace Justa, a Coordenadora-Geral do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Maria Crislane, o Comandante da Força Nacional de Segurança Pública, Cel. Américo Gaia e o Ten. Alder Albuquerque, também da Força Nacional de Segurança Pública.

“Estou muito feliz com a vinda da ministra Cristiane ao Acre. Só de emendas que destinei serão entregues 5 veículos, 20 computadores, impressoras, bebedouros, refrigeradores, televisores e condicionadores de ar para fortalecer o trabalho dos conselheiros tutelares de proteção às nossas crianças e adolescentes. Além disso, a meu pedido, a ministra está enviando mais quatro caminhonetes para a patrulha Maria da Penha ao estado. Um reforço a nossa patrulha que faz esse importante trabalho de combate a violência contra a mulher. Minha gratidão à ministra” – disse Alan Rick.

Cristiane Britto substituiu a ex-ministra Damares Silva, que deixou o MMFDH para concorrer a senadora pelo Republicanos, no Distrito Federal.

