Polícia Civil prende traficante em posse de drogas

A jovem Ingrid Posiana da Silva, 19 anos, foi morta com um tiro na cabeça em via pública na noite deste domingo, 12, na rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, Ingrid que já foi moradora do bairro Triângulo e atualmente residia na Cidade do Povo, teria ido ao bairro deixar sua filha para o seu ex-marido. Durante o trajeto de volta, Ingrid encontrou um ex-companheiro identificado como Daniel. Ambos, segundo a polícia, começaram a fazer usos de drogas em via pública e Daniel, poucos minutos depois, surtou e efetuou um tiro na cabeça da vítima. O criminoso fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Ingrid já se encontrava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística e fez patrulhamento na região em busca de prender autor do crime, porém ele não foi encontrado.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Fonte: Ac24horas

