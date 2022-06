Após reparos na rede, abastecimento de água volta ao normal em Sena Madureira

Na manhã desta quarta-feira, 8, a Polícia Civil prendeu S. P. da S. de 46 anos, Vulgo “Pitu”, acusada por ser mandante da morte do companheiro. Ela já é condenada pelo homicídio com sentença definitiva de17 anos e 2 meses de reclusão.

A vítima, Alexandre Pereira da Cruz, foi morta em 03/08/2017 na Travessa Feijó, bairro Recanto dos Buritis, em via pública quando autores passaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

A Polícia Cívil do Acre, deu cumprimento ao Mandado de Prisão após trabalho investigativo que apontou a “Pitu” como a mandante do crime.

A prisão ocorreu após exaustiva vigilância policial da equipe Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O local da prisão foi em via pública, Travessa Coronel Honório Alves, Bairro 15, no 2° Distrito de Rio Branco.

A acusada, que foi julgada e condenada à revelia, foi conduzida a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocada à disposição da justiça.

