Acre tem 1° caso suspeito da varíola dos macacos; paciente de Rio Branco teve contato com estrangeiros

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou nesta terça-feira, 14, que notificou o primeiro caso suspeito da varíola dos macacos na última segunda-feira, 13.

O paciente, que é da capital acreana, tem 30 anos de idade e teve contato com pessoas vindas do exterior. Segundo a Sesacre, ele deu entrada no Pronto Atendimento da Unimed, queixando-se de febre, adenomegalia e erupção cutânea.

A partir desta notificação, o paciente que apresenta sintomas leves, foi orientado a permanecer isolado em seu domicílio, sendo monitorado junto às pessoas que manteve contato nos últimos dias.

A investigação do caso será feita pela Vigilância Epidemiológica Municipal que trabalha para esclarecer o caso mais breve possível.

Fonte- Gazeta do Acre

