Polícia Civil participa de cerimônia na Câmara Municipal de Sena Madureira

Uma equipe de policiais penais de Sena Madureira conseguiu capturar nesta sexta-feira (10) um reeducando que era tido como foragido da justiça. Em janeiro deste ano, ele foi posto em liberdade mediante monitoramento eletrônico, entretanto, não obedeceu as regras impostas pela justiça, pelo contrário, cortou o equipamento e fugiu.

De acordo com informações da Polícia Penal, o detento em questão passou a mapear o suposto bairro onde residia com a intenção de repassar informações das rotas de entrada e saída do bairro, bem como as casas de quem fazia parte de facção, levando essas informações para uma facção rival. O objetivo, segundo as investigações, era invadir o referido bairro e cometer uma chacina, vindo a tomar o bairro bem como a boca de fumo da região.

Objetos apreendidos com o reeducando/Foto: Reprodução

Diante de um levantamento minucioso, foi constatado que o reeducando encontrava-se homiziado em uma residência no Bairro Vitória. A partir daí, a polícia penal começou fazer um planejamento para tirá-lo de circulação. Ao sair do referido bairro, passou a residir na comunidade Boca do Caeté, onde só saía pela parte da noite para não ser notado por populares. Porém, através de denúncia anônima, a polícia penal conseguiu lograr êxito na sua prisão, sendo que ainda foi encontrado com o autor uma certa quantidade de uma substancia aparentando ser maconha.

Nos Bairros em que passou antes de ser preso, o acusado ameaçava moradores e ofertava, de certa forma, um clima de tensão entre os populares.

Por ter quebrado regramento do sistema de monitoramento eletrônico, ele regressará para o regime fechado.

Continet

