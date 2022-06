Motociclista fica em estado grave após acidente

O corpo de bombeiros o 4° BEPCIF deslocou-se para resgatar um boi de aproximadamente 400 kg que havia caído em uma fossa séptica, depois da parte superior da fossa não ter suportado o peso do animal, a ocorrência se deu no no Bairro Avenida 28 de setembro, em Cruzeiro do Sul.

.

Com a utilização do sistema de multiplicação de força os Bombeiros conseguiram retitar o animal com vida, e entregue ao proprietário.

com informações da Secom-Acreonline

