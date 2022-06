investigado pelo crime de feminicídio é preso

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Polícia Civil do Estado do Acre, por intermédio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, prendeu A.A.Q.S., de 34 anos, pelo crime de latrocínio (roubo seguido morte).

O caso ocorreu em 13 de maio de 2022 no Bairro Vila Acre tendo como vitima Arnaldo Ferreira Matos Filho de 56 anos de idade, morto a golpes de facão na região craniana. A vítima trabalhava como caseiro em uma propriedade onde foi encontrado morto.

A investigação do caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP que, após as diligências iniciais, foi constatado que Arnaldo foi morto no dia 12/05/2022 e que o autor do crime seria uma pessoa considerada “amiga” de Arnaldo.

Em virtude do grau de proximidade de A.A.C.S. com Arnaldo, o suspeito tinha conhecimento que a vítima guardava certa quantia de dinheiro dentro da sua casa (aproximadamente R$ 200,00 – duzentos reais).

De posse dessas informações, A.A.C.S. aproveitou o momento em que a vítima havia saído para comprar pão e invadiu a sua casa para subtrair esses valores. Ocorre que Arnaldo teria retornado à sua residência antes do autor do crime sair do local, de forma que A.A.C.S., para garantir que não fosse identificado, matou Arnaldo, subtraiu seu aparelho telefônico e saiu do local em seguida.

De acordo com o delegado Lucas Pereira, “O Sr. Arnaldo era visto por todos da vizinhança como uma pessoa muito amigável e pacífica. Alguém que mata para subtrair um celular, ou qualquer outro bem, não pode ficar impune. O autor dos fatos, enquanto solto, representa uma ameaça iminente a qualquer cidadão. A Policia Judiciária identificou o autor em menos de um mês do ocorrido, o que resultou no êxito da investigação e na sua prisão”, conclui Lucas Pereira.

O preso foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

Ascom

