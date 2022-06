MPAC solicita informações sobre gastos com shows em Cruzeiro do Su

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul, instaurou um procedimento administrativo para apurar a aplicação de recursos públicos no pagamento de eventos artísticos pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A promotora de Justiça Manuela Canuto de Santana Farhat enviou ofício à Prefeitura para que informe sobre a eventual parceria com o Governo do Estado para o custeio dos shows dos cantores Wesley Safadão e Murilo Huff na Expoacre Juruá, anunciada para o período de 1º a 4 de setembro.

No procedimento, a promotora lembra que foi decretada, por tempo indeterminado, situação de anormalidade nas finanças do Município e adotadas medidas de contingência para garantir a manutenção dos serviços públicos básicos à população.

O mesmo decreto também determinou a redução de salário de servidores comissionados, bem como dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários, proibindo, ainda, a elevação de gastos de qualquer natureza.

A Prefeitura deverá informar ao MPAC os valores envolvidos no pagamento de eventos artísticos, participação financeira, se houver, na contratação dos shows acima citados e comprovar a origem dos recursos.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram