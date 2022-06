Investigado por tráfico é preso

Na noite desta terça-feira para quarta-feira, por volta da meia-noite, os primeiros ventos de mais uma friagem começarão a soprar da direção sudeste, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do Acre. Até o fim da tarde de quarta-feira, tais ventos chegarão ao vale do Juruá.

A chegada da onda polar provocará chuvas generalizadas, podendo, em algumas áreas, principalmente, no alto Acre e no vale do Juruá, ser acompanhadas de raios e ventanias. Em Rio Branco e Brasileia, as chuvas ocorrerão a partir do fim da tarde de terça-feira, mas será durante a noite e nas primeiras horas de quarta-feira que serão mais intensas. Já, no centro do estado e no vale do Juruá, a quarta-feira poderá ser chuvosa, com acumulados pluviométricos significativos.

A quarta-feira (4), será fria, com céu encoberto, e temperaturas máximas, durante o dia, inferiores a 23ºC, na maior parte do Acre, sendo que, em Rio Branco, Brasileia e municípios vizinhos, a maior temperatura do dia poderá ficar abaixo de 20ºC, semelhante à primeira friagem do ano, que chegou no último dia 31 de março, cujo frio mais intenso ocorreu no dia primeiro de abril.

O dia seguinte, quinta-feira, deverá iniciar com mínimas entre 14 e 17ºC, em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, e entre 17 e 20ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Marechal Thaumaturgo.

A onda de frio polar que se aproxima do Acre também atingirá Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso (principalmente Cuiabá e a região do Pantanal), Goiás (sul e sudoeste do estado), Bolívia (planícies) e Peru (região de selva).

A partir de quinta-feira (5), os dias ficarão muito secos e ensolarados, com noites frias, pelo menos até o próximo domingo, dia 8.

O tempo Aqui

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram