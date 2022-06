Polícia Civil cumpre mandados e prende três pelo crime de roubo

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Combate a Crime de Roubos e Extorsões (DCORE), na manhã desta segunda-feira, 6, deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva em desfavor dos indiciados I.C.S (31 anos) e J. L. S (27 anos), pela prática de crime de Roubo Majorado (Art. 157, §2º, II e Art. §2º-A, I, CP), Corrupção de Menores (Art. 244-B) e Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei 10.826/2003), ocorrido no dia 04/02/2022, por volta das 02h30min, na residência situada no bairro Vila Ivonete, nesta capital, ocasião em que foram subtraídos um veículo HYUNDAI/HB 20, uma motocicleta HONDA CG 160 START, televisores, celulares e outros eletrodomésticos.

A motocicleta subtraída foi utilizada na prática do crime de latrocínio ocorrido em 05/02/2022, em que ceifou a vida do empresário Jorge de Souza Batista (Jorge das Flores).

O Delegado Geremias Oliveira, presidente das investigações, afirmou que as investigações encerraram de forma exitosa, com apreensão de 02 (dois) notebooks, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (uma) impressora, 01 (um) veículo HB e a motocicleta Honda CG 160 start, os quais já foram restituídos às vítimas.

Ademais, o Delegado confirmou que, nesta data, também foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado W.S.S ( 27 anos), pela prática do crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP), em que foi subtraída 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo Titan 150, a qual já foi recuperada e apreendida.

Com o cumprimento dos mandados de prisão preventiva restaram concluídos os trabalhos da Polícia Judiciária e os envolvidos continuarão à disposição da Justiça no Presidio Dr. Francisco D’Oliveira Conde.

Ascom-acreonline

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram