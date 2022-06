Pane no sistema do Saneacre deixa moradores de Sena Madureira sem acesso à água tratada há mais de 04 dias

Uma pane na principal adutora do Saneacre está deixando grande parte da população de Sena Madureira sem o acesso à água tratada há mais de quatro dias.

O problema ocorreu no sistema que abastece os bairros localizados na “parte baixa da cidade” prejudicando mais da metade dos moradores por conta do desabastecimento. De acordo com o representante do órgão no município, João Rodrigues, é a terceira vez que o problema ocorre em apenas uma semana.

“Nossa equipe já consertou a adutora por duas vezes e mesmo assim o problema voltou a ocorrer. Estamos trabalhando para normalizar o abastecimento o mais breve possível”, disse o representante.

Revoltados com a situação, os munícipes cobram maior investimento para resolver o problema. Visto que mesmo com o esforço da equipe local, é impossível realizar um trabalho de excelência sem estrutura e materiais adequados.

Sem água, moradores recorrem à carros pipas para encher suas caixas, porém, a situação é mais complicada para a população carente, visto que não dispõem de condições financeiras para pagar pelo líquido precioso.

Por Ricardo Amaral

