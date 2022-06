Jairo Cassiano, secretário geral do União Brasil no Acre, participa de encontro Nacional do partido

Nascido da fusão DEM/PSL, o partido União Brasil (UB) promoveu um grande evento em Brasília que marcou o lançamento da pré-candidatura de Luciano Bivar a presidente da república. O partido também abraçou a pré-candidatura do deputado federal Alan Rick a senador pelo Estado do Acre.



Quem esteve participando do evento foi o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, secretário geral do União Brasil no Acre. De acordo com ele, a sigla vem se articulando para as eleições deste ano objetivando sair fortalecida do pleito. “Fiquei extremamente feliz em participar desse grande evento em Brasília. O partido União Brasil tem bons quadros, a exemplo de Luciano Bivar, o ex-ministro Sérgio Moro, dentre outros”, destacou.

Sobre a pré-candidatura de Alan Rick ao senado, Jairo Cassiano, disse que é um novo desafio que será encarado com muita responsabilidade e trabalho. “A pré-candidatura do deputado federal Alan Rick ao senado é um anseio de diversos segmentos da sociedade. Com isso, aumenta a nossa responsabilidade, porém, estamos firmes nessa batalha”, frisou.

Com recursos destinados para vários municípios do Acre, Alan Rick vem se destacando em todas as pesquisas já realizadas até aqui.

Recentemente o governador Gladson Cameli disse que Alan Rick terá seu apoio nessa empreitada.

Redação Acreonline

