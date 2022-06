Em Sena Madureira, mulher portadora de Cirrose Hepática pede ajuda (Vídeo)

O Comandante-geral Cel BM Charles participou de reunião com o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim.

Na ocasião o Comandante – Geral e o Prefeito assinaram o termo de cooperação entre as instituições, visando um melhor atendimento nas operações voltadas para prevenção e combate a incêndio florestal.

.

Participaram da agenda, além do Comandante Charles e do Prefeito Mazinho, o Comandante do 6° BEPCIF, Ten Gustavo, o Secretario Municipal do Controle Interno, Frankley Dias, o Procurador Jurídico da Prefeitura de Sena Madureira, e Dr. Denver Vasconcelos e Engenheira Florestal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sra. Pamella Karen. também estava presente no encontro a vereadora Ivoneide Bernardino

Ascom-Acreonline

