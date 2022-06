Jovem tem perna dilacerada em acidente de trânsito em Sena Madureira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) levou as ações do programa MP na Comunidade, Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e do Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera) para uma edição especial do Projeto Cidadão, idealizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), realizada na quinta-feira, 2, em Rio Branco.

A ação, intitulada “Acolher para Transformar”, foi direcionada para pessoas em situação de rua, que receberam orientação jurídica, emissão de documentos, serviços de saúde, entre outros serviços de cidadania.

Na solenidade que marcou o início dos atendimentos, no Fórum Barão do Rio Branco, o procurador-geral da Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento destacou a importância da iniciativa.

“Essa edição anuncia uma mensagem muito importante para nossa sociedade, sobre estar sensível a esse tema, para que assim sejam traçadas mais estratégias focadas nos direitos humanos. Cada pessoa em situação de rua tem uma trajetória e deve ser tratada com respeito, de acordo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana”, disse.

Além do procurador-geral, participaram a procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira Lima, e o promotor de Justiça Tales Tranin.

Agência de Noticias MPAC

