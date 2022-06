8° BPM de Sena Madureira ganha reforço de 08 novos policiais

a Polícia Civil do Acre por meio da 2ª Regional de Polícia Civil e Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) participou das comemorações do aniversário do Cidade do Povo promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), através do Programa Acre pela Vida.

As atividades aconteceram em alusão ao aniversário do bairro. As atividades foram realizadas na Escola de Gastronomia, das 08h às 13h.

Durante as comemorações foram ofertados serviços como consultas médicas, oficinas educativas do PROERD, da Secretaria de Estado de Educação, da Polícia Civil e do Detran, apresentações da Polícia Militar, dos Bombeiros e da Fundação Elias Mansour, além de uma atividade de empreendedorismo, oportunidade em que a comunidade venderá seus produtos.

A Secretaria de Segurança foi comemorar também a expressiva redução da violência no bairro Cidade do Povo. Após quase um ano de atuação ostensiva da Sejusp no bairro, até a presente data, não há registro de mortes violentas intencionais naquele local. Em um passado não muito distante, mais de 30% da violência catalogada no estado advinha daquele bairro.

