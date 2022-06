Filho de cantor do Acre é preso suspeito de matar 2 pessoas

Ao final da tarde desta quinta-feira, 2, uma ação integrada das Polícias Civil e Militar resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas no crime de tráfico de drogas.

Os Mandados de Prisão foram cumpridos em alvos localizados no bairro Portelinha, região periférica do município.

Durante a incursão policial foram presos:. B. E. de O. B. de 27 anos, M. F. C. S. de 41 anos, L. J. da S. de 31 anos, A. da S. de 32 anos e V. A. do N. de 40 anos.

Eles são suspeitos de praticarem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ademais, um deles irá responder, além desses outros crimes, por desacato a autoridade e resistência a prisão.

As polícias de Acrelândia vem intensificando suas ações de combate a criminalidade no sentido de frear as ações delituosas e contribuir com a queda dos índices de criminalidade.

O Delegado Dione Lucas afirmou que vai intensificar mais a atuação da Polícia Civil no combate aos criminosos de Acrelandia como resposta a essa “onda” de assaltos que vem ocorrendo na cidade.

Aacom

