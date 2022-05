Polícia Civil prende integrante de quadrilha organizada no roubo de veículos

Uma criança de 10 anos de idade até o presente momento identificado apenas pelo nome de Vinicius, desapareceu nas águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, no início da tarde deste domingo (29).

De acordo com informações publicadas primeiramente pelo radialista Aldejane Pinto, o menino estava às margens do manancial nas proximidades da ponte metálica, José Nogueira Sobrinho, quando escorreu e caiu dentro do Rio.

Populares que presenciaram a tragédia acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, porém, até o fechamento desta matéria, o corpo da criança ainda havia sido localizado.

Desesperados, familiares da vítima também estão no local a procura do corpo. Nesta época do ano o Rio Iaco apresenta um volume baixo em suas águas, mas para quem não sabe nadar, continua sendo um verdadeiro perigo.

Por Ricardo Amaral

