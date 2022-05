TRAGÉDIA: criança de 10 anos desaparece nas águas do Rio Iaco em Sena Madureira

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros se deslocaram no início da noite da última quinta-feira com direção a localidade onde ocorreu o acidente. Chegando ao local foi realizado o corte dos galhos da árvore e mergulhos no local, assim, foi encontrado o corpo da vítima a uma profundidade de aproximadamente três metros.

veja as imagens exclusivas do resgate do corpo;

Acreonline

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram