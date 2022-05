Alan Rick garante R$ 350 mil para o programa Acre pela Vida

Considerado um dos maiores projetos sociais da história de Sena Madureira, o “Sonho de Menina, Sou Debutante” de autoria da Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) está de volta. Isso porque a parlamentar está lançando oficialmente a quarta edição que vai atender 50 meninas que completaram ou ainda irão completar 15 anos de idade em 2022.

De acordo com Ivoneide, as inscrições iniciam na próxima segunda-feira (30) no Complexo Esportivo e Cultural, das 07 da manhã ao meio dia. O projeto conta com o apoio do Prefeito Mazinho Serafim, e será realizado em parceria com a Fundação Assistencial e Educacional Betel, na pessoa da Presidente, Kerillen Ceil Gregório, e da Associação “Sonhar e realizar”.

“Com alegria estamos lançando mais uma edição deste projeto lindo, sei o quanto as meninas anseiam por uma festa caprichada ao completar 15 anos. Por conta das condições financeiras muitas delas acabam não realizando esse sonho, porém através deste projeto vamos proporcionar essa alegria à elas e à suas famílias”, disse a vereadora.

Vale destacar que o projeto é voltado para meninas de família de baixa renda que estão devidamente matriculadas. Além da festa de 15 anos, o projeto também oferece palestras de cunho preventivo, bem como de fortalecimento do vínculo familiar, empoderamento feminino, gravidez na adolescência, IST’s, além do acesso à cursos profissionalizantes por meio de uma parceria com o Senac.

Nesta edição, o projeto também conta com a parceria da Deputada Meire Serafim, dos Secretários Municipais Daniel Herculano (Cidadania), Cláudia Teles (Planejamento), Nildete Lira (Saúde), Altemir Lira (Educação), da Cooperativa Sicredi, da Rádio Dimensão FM, entre outros. O projeto será executado por 04 meses e a culminância com a realização do baile irá ocorrer no mês de Setembro.

Por Ricardo Amaral

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram