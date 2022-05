Polícias cumprem mandado de prisão em desfavor de integrantes de organizações criminosa

Charles Silva de Souza se entregou à polícia na noite de segunda-feira (23) e confessou ter matado Pedro Paulo Lima Verde, 28 anos, assassinado com dois tiros no final da tarde do último sábado (21) durante briga em um bar no bairro Meritizal, em Cruzeiro do Sul.

O assassino foi convencido pelo pastor da Igreja Pentecostal Muralha de Fogo (IPMF), Francisco Motta, a se entregar às autoridades policiais.

“Nosso irmão Charles está aqui, veio na delegacia para se entregar e fui convidado para fazer esse vídeo com ele. O irmão Charles não é “fechado com ninguém”, com nenhuma das facções, tanto é que ele está arrependido e veio aqui se entregar”, disse o pastor Francisco Motta.

Charles Silva pediu desculpas aos envolvidos pelo ocorrido e disse estar “arrependido”.

“Não faço parte de nenhuma facção, era da igreja e tive uma recaída e aconteceu o fato, que vocês me perdoem, me desculpem pelo que fiz, de coração estou arrependido, por isso estou aqui me entregando”, enfatizou.

Ao fim do vídeo, o pastor Francisco Motta confirma que estava com o jovem na delegacia, para que ele fosse entregue nas mãos da justiça e que as devidas providências fossem tomadas.

“A justiça sabe o que fazer. E ao sair, no automático, ele virá para igreja, servir ao Senhor”, finalizou.

Com informações Juruá em Tempo

