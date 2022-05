Polícia prende obgetos furtados

O condutor de um caminhão tipo caçamba, após um surto epiléptico, perdeu a direção do veículo e invadiu a área do Comercial Neto, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (18), na avenida Diamantino Augusto de Macedo, no bairro Centro, em Plácido de Castro.

O motorista, identificado como Bismarque Costa da Silva, de 26 anos, ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU ao hospital Dr. Manoel Marinho Monte, mas devido à gravidade dos ferimentos veio a óbito durante atendimento médico.

Com o impacto, a fachada do mercado foi totalmente destruída pelo caminhão e o telhado completamente danificado.

No momento da colisão, o mercado ainda estava fechado e não havia ninguém trabalhando no local. O empresário Motinha Neto disse que lamenta o ocorrido e que não estava no comércio quando o fato ocorreu. O Comercial Neto possui 20 anos de existência em Plácido de Castro e é bastante movimentado por oferecer mercadorias a preços acessíveis, mas devido ao horário em que o acidente aconteceu, não havia clientes fazendo compras.

De acordo com informações, Bismarque prestava serviços para uma empresa terceirizada que locava o caminhão para a Prefeitura de Plácido de Castro para os serviços de recolhimento do lixo urbano.

“A gente ouviu um barulho, o comércio todo estremeceu, mas graças a Deus não tinha ninguém no local. O susto foi grande”, relata um morador que trabalha próximo ao mercado.

Ainda segundo as informações, o motorista sofria de epilepsia há algum tempo e fazia uso de medicamentos controlados. O veículo não estava carregado no momento da colisão.

A PM esteve presente para atender a ocorrência.

Com informações Informativo Plácido

