Moradores acionam a polícia ao encontrar corpo de homem em chamas na manhã deste domingo

O Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, reuniu-se com o Vice-Presidente da Associação dos Registradores Civis do Estado do Acre (ARPEN) Ricardo Martins e o Diretor do Instituto de Identificação (IIRHM) Júnior Cersar, para discutir implantação de postos avançados em cartórios para emissão de cédulas de identidade.

As tratativas tiveram como base a Lei n° 3.744/21 de autoria do Dep. Pedro Longo, líder do Governo na Assembleia Legislativa, que permite a emissão do documento em ambientes cartorários.

Para o Delegado-Geral, José Henrique, as tratativas tem como principal objetivo oportunizar o maior número de pessoas o acesso ao documento de maneira fácil, rápida e segura.

“A emissão do documento em cartórios vai oportunizar o cidadão o acesso ao documento, principalmente para os cidadãos que vivem no interior e com isso possibilitará o acesso ao documento levando cidadania a quem mais precisa ”, disse o Delegado-Geral de Policia Civil do Acre.

