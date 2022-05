Corpo de Bombeiros resgatam homem vitimas de Picada de Serpente

Um motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi feito refém durante uma tentativa de assalto na noite de terça-feira, 10, em Rio Branco.

Em poder dos acusados, ele só conseguiu se desvencilhar da situação ao jogar o carro na frente de uma viatura da Polícia Militar no momento em que trafegava pela estrada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com os policiais, a vítima relatou que aceitou uma corrida para levar uma passageira até o bairro Laélia Alcântara, na região do Calafate, no entanto, durante o trajeto ela pediu que ele fizesse uma parada, momento em que a vítima desceu do carro e dois homens ingressaram no veículo, pedindo que ele seguisse a viagem com destino ao bairro Cabreuva.

A Gazeta do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram