Bombeiros resgatam bens de vitimas de naufrágio em Sena Madureira

No dia 09 de maio de 2022, equipes de bombeiros militares de Cruzeiro do Sul, com apoio do Exército Brasileiro, seguiram para o local onde ocorreu o acidente com helicóptero próximo ao rio Crôa, para abrirem uma clareira, visando o pouso da aeronave do CIOPAER e o resgaste da última vítima do acidente, o mecânico, pois o mesmo sentia dores na região lombar, o resgate necessitava de suporte aéreo, para não comprometer os sinais vitais e saúde estável do mesmo.



.

O helicóptero do CIOPAER levou o mecânico para o batalhão da PM e em seguida encaminhado pelo SAMU para o hospital do Juruá. O mecânico está estável, consegue movimentar membros superiores e inferiores, no momento está sob cuidados médicos.



.

Os militares empenhados durante dois dias no regaste e salvamento das vítimas do acidente aéreo estão de retorno a base, com o auxílio do CIOPAER. Forças da Segurança Pública do Estado do Acre, Exército Brasileiro, CIOPAER, GEFRON, SAMU, moradores locais, dentre outros, trabalharam incansavelmente no resgate e salvamento das vítimas. A missão foi cumprida com êxito e sucesso, não havendo nenhuma perda humana, todos sobreviveram ao acidente aéreo.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram