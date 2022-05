Homem é ferido com facada no peito em Manoel Urbano

Quatro tripulantes de uma aeronave particular à serviço do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), foram resgatados por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, após a aeronave realizar um pouso de emergência em uma área de mata fechada, próximo ao Rio Croa, no município de Cruzeiro do Sul. O acidente aeronáutico aconteceu na tarde deste domingo, 8.

Segundo o comandante-geral dos Bombeiros, Charles Santos, a equipe realizou o resgate com o apoio de embarcações. O piloto, um mecânico e dois indígenas foram achados com vida e conduzidos ao hospital do município, apenas com escoriações.

“Fomos acionados pela empresa que presta serviços à Funai, após perderem contato com a aeronave. Imediatamente, a equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou à região onde encontraram o piloto e os demais integrantes, que foram resgatados com vida. Os danos estimados foram apenas materiais”.

A causa do acidente ainda será apurada. Tanto a equipe do Corpo de Bombeiros, como uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) retornarão ao local do impacto para avaliar as circunstâncias e condições da aeronave.

Ainda segundo o comandante, o piloto e o mecânico saíram da base aérea em Cruzeiro do Sul para resgatar dois indígenas que precisavam de atendimento médico em uma aldeia local.

POR Agência de Notícias do Acre

