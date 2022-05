Trabalho de Alan Rick é reconhecido nacionalmente

O parlamentar foi agraciado, em Brasília, por ter trabalhado para aprovar leis que ajudaram o setor, um dos mais afetados durante a pandemia.

O setor de comércio, bens, serviços e turismo entrou em colapso durante a pandemia. As medidas de isolamento social, que paralisaram a economia, levaram milhares de empreendimentos a entrar em profunda crise. O Deputado Federal Alan Rick (União-AC) foi um grande defensor, na Câmara dos Deputados, das medidas de socorro emergencial para salvar empresas e evitar que milhares de brasileiros perdessem seus empregos ou fechassem seus negócios.

A atuação do parlamentar rendeu a ele o reconhecimento da Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC), que o agraciou com a Medalha Amigo do Comércio, nesta quinta-feira, 05, em Brasília. A honraria é dada às figuras públicas que contribuem de forma significativa para a defesa e o fortalecimento do Sistema CNC-Sesc-Senac, importante agente de desenvolvimento do setor terciário do País.

Em sua fala, o deputado relembrou os projetos importantes para o setor aprovados pelos congressistas. “Trabalhamos para que MP 1046/20 fosse aprovada e medidas como a flexibilização dos contratos de trabalho, as férias antecipadas, antecipação do FGTS, o teletrabalho e o banco de horas pudessem ser estabelecidos como medidas importantes, no momento da pandemia, para evitar demissões. Atuamos fortemente também na Medida Provisória 907/19 chamada MP do Turismo para que o Sistema S não perdesse seus recursos”, enumerou.

Alan Rick ajudou a aprovar emenda ao texto que retirou o artigo que previa que os 4% da arrecadação Sesc e do Senac fossem redirecionados para a Nova Embratur. Isso provocaria um corte de cerca de R$ 300 milhões nesses serviços sociais.

Alan Rick também lembrou os investimentos do SESC e SENAC no Estado do Acre e a importância das Escolas das instituições.

“O Sistema Fecomércio tem ajudado a nossa população e os nossos trabalhadores a se capacitarem e se qualificarem para o mercado de trabalho. O investimento no turismo, por exemplo, é notável! Temos um hotel lindíssimo, que é o Centro de Turismo e Lazer do Sesc, em Cruzeiro do Sul.”

Por fim, o deputado relembrou que sua história com o Sistema S começou ainda na adolescência. “Fui aluno do Senac em Rio Branco. fiz dois cursos, aos 14 e 15 anos, de administração de pessoal e contabilidade básica. Os cursos me ajudaram muito, pois era jovem e estava iniciando minha vida no mercado de trabalho. Meu carinho eterno e minha gratidão.”, finalizou.

O Sistema Comércio

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é a entidade sindical de grau máximo do setor terciário brasileiro e tem como objetivo principal representar e defender as atividades econômicas do comércio brasileiro, atendendo, desta forma, aos interesses nacionais.

Fundada em 4 de setembro de 1945, a entidade coordena o Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomércio), formada por 34 federações patronais (27 estaduais e 7 nacionais), que, por sua vez, agrupa mais de mil sindicatos de diversos segmentos econômicos do comércio em todo o Brasil. Juntas, estas entidades representam cerca de 5 milhões de empresas, que geram 25,5 milhões de empregos diretos e formais no País.

Além disso, a CNC administra um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo: o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que integram o chamado Sistema S.

