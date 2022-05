Alan Rick vota sim e Câmara aprova o piso nacional da enfermagem

Após o prefeito Mazinho Serafim (União Brasil) afirmar que o senador Sérgio Petecão (PSD) retirou duas emendas que já haviam sido destinadas ao município de Sena Madureira, o senador usou suas redes sociais nesta quinta-feira (28), para esclarecer a situação. “Precisamos recompor a verdade e afastar de vez toda tentativa de espalhar a mentira”, começou o texto.

Mazinho disse ontem que Petecão havia destinado R$ 700 mil para compra de trator e a pavimentação de becos da cidade e depois as retirou;

“Todos sabem da minha boa relação e respeito com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. O prefeito me fez um pedido que não pude aceitar: ele queria que eu destinasse a ele uma emenda especial no valor de meio milhão de reais. O grande interesse pelo recurso especial está no fato de que praticamente não é necessária uma prestação de contas exigente e transparente. O dinheiro cai direto na conta da prefeitura e pronto. Sem o controle exato de como será investido no município”, disse Petecão.

Até poucos meses atrás, Mazinho e Petecão eram aliados. Depois que o prefeito de Sena decidiu apoiar o governador Gladson Cameli e a sua reeleição, se tornou adversário do senador que disputa a cadeira de chefe do executivo nas Eleições de 2022. “Se o senador está achando que vai me prejudicar, está enganado. A população que deu uma das maiores votações para ele é quem fica prejudicada. Por conta de política, fez o que fez”, escreveu o prefeito.

Sobre esta afirmação, o senador fez questão ainda de dizer que “Jamais iria prejudicar a população de Sena Madureira. Já destinei mais de R$ 17 milhões. Só no ano passado foram R$ 6 milhões. Essa informação é pública. Não existem motivos para um alarme falso ou tentativas de deturpar as coisas. Lembrem-se, sempre, que o mais importante é seguirmos com o nosso trabalho e não desconcentramos do grande objetivo: o Acre, independente de cores partidárias, o meu compromisso sempre será com o povo”.

Petecão finalizou ainda explicando que as emendas especiais “que o prefeito de Sena Madureira se queixa, eu tenho a dizer que: com o próprio nome diz, são emendas especiais, das quais eu posso destinar livremente. Inicialmente, eu teria R$ 10 milhões para indicar para todo o estado; esse valor caiu para R$ 3 milhões. Essa redução drástica no Orçamento fez com que precisássemos reavaliarmos toda a sua distribuição, de forma criteriosa, a fim de que todos os municípios fossem contemplados”, disse.

Contilnet

