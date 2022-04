A pedido de Alan Rick, Bancada se reúne com companhias aéreas pela redução do preço das passagens

O Deputado federal Alan Rick, do União Brasil, pré-candidato ao Senado, cumpriu toda a agenda em comemoração aos 109 anos de Tarauacá ao lado do governador Gladson Cameli (PP) e da equipe de governo.

O desfile cívico na frente da prefeitura foi o primeiro compromisso, finalizado com o tradicional parabéns ao som da Banda Furiosa da Polícia Militar e com um bolo servido para a população presente.

Depois da solenidade, que também contou com a presença da prefeita Maria Lucineia, e do vice-prefeito Raimundo Maranguape de Brito, os anfitriões, e também do deputado federal Jesus Sérgio, do senador Sérgio Petecão e gestores do governo e prefeitura, o deputado seguiu para inaugurações de importantes obras do governo no cidade e ainda assinatura de ordens de serviços de novas obras.

Entre as obras inauguradas estão as reformas das Rádios Aldeia (FM) e Difusora (AM), do Núcleo de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr), a pavimentação da rua que dá acesso à rádio que agora também conta com um espaço de encontro da comunidade, o “Nosso Cantinho”, a sede do comando do 7º Batalhão da Polícia Militar, da sede da Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade e da Saneacre, responsável pelo serviço de água e esgoto. A entrega da ETA reformada, recuperou a capacidade de tratamento de água para 90 litros por segundo, o que possibilita a expansão do sistema de abastecimento no município, uma demanda urgente da população.

“Foi um prazer participar da comemoração dos 109 anos de Tarauacá. Fico muito feliz com todas as realizações do governo Gladson no município, algumas entregues hoje e me alegro também em saber que pude contribuir para melhorar a qualidade de vida deste povo tão forte, carinhoso e acolhedor. São mais de R$ 14,8 milhões em emendas já destinadas nestes dois mandatos como deputado federal. E acredito que podemos fazer mais” – disse Alan Rick.

O parlamentar destacou que destinou recursos, principalmente, para educação, saúde e infraestrutura urbana. “Destravei recursos do FNDE para a construção das escolas 15 de junho, Corcovado e das creches Senador Pompeu e Copacabana. Estamos trabalhando para que o restante dos recursos sejam liberados para a continuidade e conclusão destas importantes obras. Já entregamos parte da pavimentação da Avenida Avelino Leal, que dá acesso ao hospital, a reforma e equipamentos novos para o Hospital Sansão Gomes. E para 2022, ainda destinei recurso para a construção da praça e pista de caminhada do Bairro Copacabana. Já pedi a prefeitura que desse encaminhamento para apresentação do projeto para realizarmos mais essa obra em benefício de Tarauacá.” – explicou Alan Rick.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram