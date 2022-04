Temendo invasão a pavilhão do PCC por facção rival, Justiça determina a transferência de presos

Atendendo a uma solicitação do promotor da Promotoria de Execuções Penais, do Ministério Público do Acre, Tales Tranin, o juiz da Vara de Execuções Penais, Hugo Torquato. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) tem 72 horas para fazer a transferência dos quase 200 detentos.

“Há meses o Ministério Público vinha recebendo essas notícias de uma invasão do Bonde dos 13 nesse pavilhão “H” onde estão os membros do PCC. De posse dessas informações e visando resguardar a integridade física dos reeducandos, a integridade física dos policiais penais e a ordem, o Ministério Público fez um pedido para o Juízo para a retirada de todos do pavilhão “H” e a transferência para o pavilhão “Q”. Esse pavilhão é um pavilhão de triagem em que todos que são presos ficam ali 14 dias”, disse Tales Tranin.

Cartas interceptadas pelos policiais penais indicavam a ordem para a invasão do pavilhão. Nos manuscritos interceptados, havia todo o modus operandi que se daria a invasão ao prédio.

Ontem (24), o governo do Estado divulgou uma nota dizendo que não houve transferências, mas que havia uma petição feita à Vara de Execuções Penais que tramitava em segredo de Justiça. A nota é assinada pelo presidente do Iapen/AC Glauber Feitoza e pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos.

“Não houve transferência de presos e o ambiente carcerário, no âmbito do Estado do Acre, permanece em plena ordem”, diz trecho do document

Fonte-Da redação do Notícias da Hora

