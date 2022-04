Guerra: 4 mortes e um ferido nesta madrugada

Era por volta das 18h25 deste sábado (2), quando autoridades da Polícia Civil e Militar do município de Brasiléia, foram acionados para averiguar uma morte ocorrida já no Bairro Nazaré, ao lado de um campo de futebol, dentro da propriedade de uma cerâmica localizada em Brasiléia.

Ao chegarem no local, constataram veracidade do chamamento e identificaram posteriormente com a mãe, que chegou no local momento depois. A vítima era Eliton Messias de Lima, de 19 anos, assassinado com três tiros, sendo que um acertou no peito e dois na cabeça.

Seus algozes, chegaram no local em uma bicicleta e ao se aproximarem onde estava a vítima, sacaram de uma arma tipo pistola calibre 380 e efetuaram cerca de oito disparos. Ao lado de Eliton, havia alguns colegas que conseguiram fugir sem serem feridos.

O delegado Luís Tonini que está no regime de plantão na regional do Alto Acre, comentou que possivelmente possa ter ligação com os outros assassinatos, envolvendo grupos criminosos que estão em ‘guerra’, motivado por disputa de espaço nas cidades da fronteira.

Eliton é a sexta vítima fatal registrada nestes confrontos entre grupos criminosos. Somente no mês de março passado, foram cinco mortos, três feridos e todos tinham menos de 30 anos.

A dupla abandonou a bicicleta no local e empreenderam fuga, tomando rumo ignorado e estão sendo procurados. As autoridades policiais estão investigando os possíveis envolvidos nesse crime.

O corpo foi recolhido do local pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e será levado para a capital, Rio Branco, onde passará por exames forenses e depois ser liberado aos familiares.

