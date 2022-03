Segurança Pública fortalece ações contra o crime organizado em todas as cidades do Acre

A Polícia Civil no município de Bujari apreendeu em uma residência localizada BR-364, km 52, Ramal Espinhara, zona rural. O adolescente C.M.N. de L. de 17 anos.

O investigado é suspeito do cometimento de crime de homicídio tendo como vítima Igor Gustavo Gomes Mesquita, de 28 anos de idade, crime ocorrido na última segunda-feira, na zona rural do município.

A investigação, coordenada pelo delegado Bruno Coelho, colheu provas robustas da autoria do crime e representou pela internação provisória junto ao poder judiciário. Ainda de acordo com o delegado, a motivação do crime foi em decorrência de uma dívida de drogas no valor de R$ 300,00 que a vítima deixara de pagar.

O adolescente foi conduzido à delegacia para a lavratura de Auto Apreensao em Flagrante Delito e em seguida colocado à disposição da justiça.

Ascom

