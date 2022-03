Procurador-geral faz reunião com comitês de gestão estratégica e de TI

Na última quarta-feira, 30, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento conduziu a primeira reunião do Comitê de Gestão Estratégica (CGE) e do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI), que possuem a atribuição de alinhar as ações em suas respectivas áreas.

Com o CGE, instituído em março deste ano, foi discutido o processo de elaboração do Plano Geral de Atuação (PGA) e demais instrumentos de gestão do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Na ocasião a diretora de Planejamento e Gestão Estratégica Vângela do Nascimento apresentou as etapas do processo de construção do PGA 2002/2023, no qual estarão definidos os programas, ações e prioridades institucionais para o referido biênio. O documento está sendo elaborado de forma coletiva, tendo sido realizadas pesquisas de opinião e de clima organizacional com o objetivo de ouvir membros, servidores e a sociedade.

Estiveram presentes o corregedor-geral Álvaro Luiz Araújo Pereira, a procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira Lima, o secretário-geral Glaucio Oshiro, a assessora especial para Assuntos Institucionais da Procuradoria-Geral de Justiça, promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório, o promotor Wendy Takao, além de diretores e superintendentes.

Já a reunião do CETI, criado no ano de 2017, teve a finalidade de alinhar as práticas de governança e gestão de TI, discutindo assuntos envolvendo o SAJ-MP e melhorias no Portal da Transparência.

Participaram o secretário-geral Glaucio Oshiro, o ouvidor-geral substituto Romeu Cordeiro Filho, o promotor Marco Aurélio Ribeiro, e os diretores Roberto Romanholo (TI), Vângela Nascimento (Planejamento e Gestão) e Solange Chalub (Administração).

