Sena Madureira: MPAC vistoria abrigos construídos para famílias atingidas por cheia

O promotor de Justiça Luís Henrique Corrêa Rolim visitou os alojamentos temporários estruturados pela Prefeitura da cidade e conversou com os cidadãos sobre o atendimento ofertado nesses locais, ouvindo sobretudo reclamações relacionadas à segurança.

Até o momento a Prefeitura de Sena Madureira construiu quatro abrigos emergenciais: na quadra poliesportiva da escola Messias Rodrigues, na escola Assis Vasconcelos, na quadra da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e no Ginásio Poliesportivo.

Além de averiguar as condições dos abrigos, o representante do MP acreano tratou com a Polícia Militar de relatos de atos intimidatórios por parte de organizações criminosas, causando temor às famílias desabrigadas, principalmente no Ginásio Poliesportivo.

“O número de desabrigados ainda não é grande, se comparado com a grande cheia do ano passado, mas os que estão nessa situação estão todos sendo atendidos pelo município, o qual demonstra ter condições de atender caso aumente a alagação nesse ano”, reportou o promotor, que também faz parte do GPRD, grupo no âmbito do MPAC voltado para atuação em situações de emergência e calamidades.

