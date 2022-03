Forças de segurança identificam faccionados que planejavam ataque contra policiais na Baixada

A Polícia Civil em Brasileia, dando continuidade às investigações de que pessoas estariam armadas no Bairro José Peixoto, em Brasiléia, uma equipe de investigadores, capturaram o foragido da justiça C.M.S, que ao avistar o policiais, empreendeu fuga, entretanto, foi capturado e levado à residência próximo ao local da fuga, sendo que neste local, a equipe de investigadores encontraram diversos invólucros com substância, que aparentemente, se trata de cocaína.

Todo o material apreendido, bem com o foragido foram encaminhados para a Delegacia Geral de Brasiléia.

A Polícia Civil segue com o trabalho investigativo no sentido de combater a criminalidade em todas as regionais do Estado.

Ascom

