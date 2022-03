Assessor diz que Gerlen Diniz é considerado o cabeça branca de Sena

Um dos assessores políticos próximo ao deputado estadual Gerlen Diniz, pediu para não ter o nome revelado, mais disse que o deputado irá ser o mais votado este ano no Município de Sena Madureira, não pelo trabalho, mais porque seu patrão irá gastar do próprio bolso mais de 5 milhões de reais, sem contar com a ajuda financeira do fundo eleitoral do seu partido, que segundo o assessor deverá ficar em torno de 500 mil reais. Totalizando cinco milhões e meio de reais, um dos eleitores que estavam ouvindo a explanação do assessor do deputado questionou, porque seria gasto tanto dinheiro em uma eleição se o deputado diz ser tão atuante.

O assessor disse em meias palavras, que o deputado sabe que os eleitores de Sena Madureira só votam por dinheiro, e isso Gerlen tem.

O assessor afirmou ainda, que todas as pessoas que estão assumindo cargos de confiança e prestadores de serviço que estão dentro da cota do deputado serão obrigados com suas famílias a votarem no deputado, pois esse foi o compromisso. Caso contrário serão todos demitidos . Finalizou

Nossa reportagem lembrou ao assessor do deputado, que a compra de voto e ameaça eleitoral é crime, podendo complicar a vida de qualquer parlamentar. Ele apenas sorriu e saiu do local.

A nossa reportagem tentou contato com o deputado estadual Gerlen Diniz para sabermos se ele autorizou ou se tem conhecimento das conversas que seu assessor está espalhando na cidade a seu respeito ou se isso é uma estratégia para manter seu nome em evidência.

Mais seu telefone estava fora de área, caso o deputado queira comentar o conteúdo da matéria o mesmo espaço fica aberto, nosso contato 99967 8096

Por Ronaldo Duarte

