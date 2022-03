Mais uma casa é consumida pelo fogo

Na tarde desta terça-feira, 22, uma equipe do Corpo de Bombeiros juntamente com a

Polícia Civil, tomou conhecimento através de uma testemunha que um homem havia falecido na zona rural, em um ramal de difícil acesso localizado no KM 40 da Br-364.

De imediato as equipes deslocaram utilizando um quadriciclo até a propriedade indicada, encontrando o corpo da vítima em uma rede.

Testemunhas que trabalham no local, relataram que a vítima se recusou ir trabalhar pela manhã, pois não se sentia bem e teria ficado deitado em sua rede, ao retornarem, já o encontraram sem vida e acionaram as autoridades.

O corpo foi conduzido pela equipe dos Bombeiros Militares e Policial Civil até o HGF que fará a liberação aos familiares.

Ascom

