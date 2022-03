Mulher é brutalmente agredida com barra de ferro e golpes de terçado

Raylene Soares da Silva, de 32 anos, foi brutalmente agredida com uma barra de ferro e ferida a golpes de terçado na noite dessa segunda-feira, 21, dentro de um barraco localizado às margens do Rio Acre, nas proximidades do Colégio Acreano, região central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raylene estava na casa de um amigo quando começou a discutir com uma mulher não identificada e uma outra pessoa. Os agressores estavam com uma barra de ferro e um terçado e desferiram vários golpes que atingiram a perna, braço, peito e a cabeça da vítima.

Após a ação, os acusados fugiram do local. Ao chegar a seu barraco, amigo de Raylene a encontrou sagrando e acionou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. De acordo com informações dos profissionais do SAMU, a mulher estava com quatro cortes de terçado na perna, hematoma no peito, duas fraturas no braço direito, cortes profundo na testa, na face, na cabeça e afundamento de crânio.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém não obtiveram êxito. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP).

