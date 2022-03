Jarude apresenta moção de repúdio a Bocalom por ter comparado servidores a touro preguiçoso

Gestores do Ifac Campus Xapuri estiveram reunidos na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre para concretizar a doação de um veículo para a instituição de ensino. A reunião ocorreu no dia 16 de março.

Segundo o diretor geral do Campus Xapuri, Joel Bezerra Lima, o veículo ajudará o Ifac na ampliação de oferta de cursos no Alto Acre tendo em vista o Acordo de Cooperação assinado com o município de Epitaciolândia e a Secretaria de Educação do Estado. “Estamos crescendo e trabalhando para atender um número maior de estudantes”, garantiu o diretor. Ele ainda explicou que a parceria com a PRF se estenderá também a formações de educação no trânsito e combate às drogas.

O superintendente da PRF no Acre, Getúlio Mario Gomes de Azevedo, agradeceu ao Ifac pela disponibilidade do auditório para a inauguração da unidade operacional (UOP 02) da PRF em Xapuri. Ele também falou sobre a satisfação por estar contribuindo com o Ifac.

O diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Xapuri, Joy Braga Cavalcante frisou que o veículo facilitará as atividades de ensino na Fronteira. A diretora de Administração, Manutenção e Infraestrutura do Ifac, Maria Marlete de Souza Moura, garantiu que estará acompanhado todos os trâmites da doação para que brevemente o Campus Xapuri possa fazer uso do veículo que será doado.

