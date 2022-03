Quadrilha é condenada a mais de 50 anos de reclusão por furto de caixa eletrônico

A Polícia Civil do Estado do Acre por meio de trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Polícia da 3ª Regional, obteve êxito em recuperar e restituir dois aparelhos telefônicos que foram furtados das vítimas R.S. e F.F.J e um aparelho roubado da vítima L.S.B.

As restituições dos aparelhos telefônicos ocorreram nos dias 15 e 16 de março de 2022, na sede da 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil.

De acordo com o Delegado de Polícia Civil Airton Alencar falou do trabalho da instituição no combate a esse tipo de prática criminosa.

“O Trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil do Estado do Acre demanda dos policias civis um extenso conhecimento teórico e prático em investigação criminal e em técnicas especializadas de investigação criminal. Nos casos apresentados foi através do uso destas técnicas investigativas especializadas que a Polícia Civil obteve êxito em recuperar os aparelhos telefônicos subtraídos e reparar os danos patrimoniais causados às vítimas”.

A Polícia Civil tem intensificado suas ações com intuito de combater cada vez mais essa prática delituosa.

Ascom

