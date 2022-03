Mazinho Serafim deverá comandar a Educação e Deracre em Sena Madureira

Para quem estava torcendo e esperando por uma briga de grandes proporções entre a administração Gladson Cameli e o MDB, deu com os burros n’água.

Após o anúncio de que Mara Rocha poderá se filiar ao MDB e disputar o governo do Acre, Gladson Cameli, que é do 11, reuniu parte de sua cúpula neste domingo (13) para informar que não vai exonerar as pessoas indicadas pelos líderes emedebistas em todo o Acre.

Segundo um dos secretários mais próximos de Cameli, o chefe do Executivo disse que os indicados do MDB que desejarem ajudar o Acre vão permanecer em sua administração.

“O recado foi curto e o objetivo. O governador não quer criar nenhum tipo de constrangimento aos ocupantes de cargos comissionados indicados pelo MDB. Não há motivo para isso. Todos trabalham e ajudam o governo”, disse o gestor que esteve com Gladson neste domingo.

Segundo a fonte do blog, Cameli disse que é um direito do MDB trabalhar a questão partidária em ano eleitoral. “O governador não vai comentar os debates internos do MDB publicamente. As discussões internas do MDB só interessam aos dirigentes e filiados do partido”.

Este foi mais um capítulo da novela mexicana que envolver Gladson e seus partidos aliados. Por enquanto sem o tradicional choro dos dramalhões mexicanos.

O final deste drama em horário nobre está bem distante de acontecer.

Ray Melo

